Ura resnice za obrambno industrijo

Dobave orožja in streliva Ukrajini, da se lahko brani pred rusko agresijo, so bile kot ura resnice, saj so pokazale, kako prazna so skladišča na stari celini. Natančnih podatkov sicer ni, toda po Evropi bijejo plat zvona. Pogajalci sveta EU in evropskega parlamenta so se v noči na petek uskladili o načrtu, po katerem bi za spodbude proizvodnji streliva in raket za EU in Ukrajino namenili 500 milijonov evrov. To v španskem predsedstvu sveta EU vidijo kot krepitev temeljev Evrope na področju obrambnih tehnologij in industrije.