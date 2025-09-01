Urin v steklenicah in solze v očeh: let, ki ga potniki ne bodo pozabili

Na boeingu 737 Max 8 družbe Virgin Australia, ki je vzletel na Baliju v smeri Brisbanea, se je zgodil incident: odpovedala so stranišča.

Ko so se potniki in osebje iz Denpasarja na Baliju podali na skoraj šesturno pot do Brisbanea, je eno od treh stranišč že bilo v okvari. Odločili so se, piše The Independent, da se polet nadaljuje kljub omejeni tehnični podpori v Denpasarju.

Med poletom sta odpovedali še preostali dve stranišči.

V zadnji uri in 40 minutah leta so bila vsa stranišča neuporabna.

»Starejša ženska ni mogla zdržati in je bilo hudo ponižujoče zanjo, da se je polulala v javnosti,« je za The Australian povedala potnica.

Sredi leta so odpovedala vsa stranišča

Eden od potnikov je povedal, da jih je »kabinsko osebje obvestilo, da se bomo morali olajšati v steklenice ali na tisto, kar je že bilo v straniščni školjki.«

Iz enega od stranišč je na tla začel pronicati tudi urin, zaradi česar se je začel po letalu širiti neprijeten vonj.

Pri Virgin Australia so za tuje medije potrdili, da so bile na letu VA50 težave s stranišči, vendar niso omenili uporabe steklenic za potrebe potnikov.

»Na letu družbe Virgin Australia iz Denpasarja v Brisbane je v četrtek zvečer prišlo do težave, ki je vplivala na uporabnost stranišč,« je za The Independent povedal tiskovni predstavnik.

»Iskreno se opravičujemo gostom in se zahvaljujemo naši posadki za obvladovanje zahtevne situacije na krovu,« so dodali.

»Gostom bomo pripisali dobropis za let iz Denpasarja v Brisbane,« so še povedali in obljubili, da jih bodo »proaktivno kontaktirali« ter jim sporočili to novico.

Ni jasno, kaj je povzročilo okvaro stranišč, vendar je Virgin Australia sporočila, da zadevo preiskujejo.

Letalo družbe Virgin Australia je sicer pravočasno prispelo na cilj ...

Stranišča so pogosto vzrok za zamude ali odpovedi letov

Marca letos se je moralo letalo družbe Air India, ki je letelo iz Chicaga v Delhi, obrniti, potem ko je bilo osem od dvanajstih stranišč na letalu zamašenih.

Preiskava je kasneje pokazala, da so bila stranišča zamašena s polietilenskimi vrečkami, krpami in oblačili, ki so bila odvržena v vodo in so obtičala v vodovodu, je sporočila letalska družba.

Zaradi omejitev nočnih operacij na večini evropskih letališč se je letalo odločilo, da se preusmeri nazaj v Chicago. Letalo je bilo blizu Grenlandije, ko je spremenilo smer, kar je pomenilo, da so potniki leteli nekaj manj kot 10 ur, nato pa pristali na - izhodišču.