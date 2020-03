Ursula von der Leyen: 25 milijard za naložbe

Bruselj – EU bo ustanovila investicijski sklad za odziv na novi koronavirus, ki bo težak 25 milijard evrov. To je napovedala predsednica evropske komisijepo večerni videokonferenci voditeljev držav članic Unije.Sklad bo namenjen za naložbe v zdravstvene sisteme, majhna in srednja podjetja, trg dela in najbolj ranljive dele gospodarstva. Ursula von der Leyen bo državam članicam in evropskemu parlamentu predlagala, da zagotovijo 7,5 milijard evrov likvidnosti. Tako bi se »denar lahko začel stekati že v prihodnjih tednih«.Predsednica evropske komisije je pozvala k usklajenemu delovanju držav članic. Glede zaprtja mej je pojasnila, da se bodo že jutri začeli pogovori z notranji ministri. Na ta način naj bi med drugim izvedeli, kaj so razlogi za sprejemanje odločitev.Nalogo evropske komisije vidi v usklajevanju z ministri za zdravje. Ustanovili bodo skupino epidemiologov in virologov, ki jim bo svetovala. Naredili bodo pregled zaščitne opreme in respiratorjev, ki so na razpolago v EU. Zagotovljen bo tudi denar za raziskave cepiva in zdravil.Na gospodarskem področju naj bi še okrepili delovanje. »Uporabili bomo vsa sredstva, da bo gospodarstvo preživelo neurje,« je napovedala.Najpomembnejše naloge po njenem mnenju so zajezitev širitve virusa, pomoč pacientom in blažitev negativnih posledic za gospodarstvo.Po besedah predsednik evropskega svetabi morala zagotoviti tudi prožnost v okviru proračunskih pravil in pravil za državne pomoči. Tako bi države laže zagotavljajo pomoč podjetjem, ki jo potrebujejo.Tudi Michel je opozoril, da morajo biti ukrepi sorazmerni, saj bi sicer lahko imeli prekomerne posledice za družbo.