Ursula von der Leyen naredila prvo rošado

Bruselj – Nova evropska komisarka iz Irske bo, ki je bila doslej prva podpredsednica evropskega parlamenta. To je izbor predsednice evropske komisijeKot komisarja bo zamenjala, ki je avgusta odstopil, ker doma na Irskem ni spoštoval zajezitvenih ukrepov. Med drugim se je udeležil večerje kluba za golf s preveč udeleženci.Parlamentarka McGuinnessova, ki tako kot Hogan prihaja iz stranke Fine Gael iz družine Evropske ljudske stranke, ne bo prevzela Hoganovega področja trgovine, temveč bo pristojna za področje finančnih storitev, finančne stabilnosti, unije kapitalskih trgov.Po oceni Ursule von der Leyen ima Irka močne izkušnje pri ukvarjanju z zadevami EU, saj je evropska poslanka od leta 2004. Parlamentarna izkušnja je v njenih očeh tudi ključna za predloge na področju finančne politike in za zagotavljanje podpore ključnim prednostnim področjem evropske komisije, zlasti zelenemu načrtu in digitalni tranziciji.Področje trgovine bo prevzel izvršni podpredsednik evropske komisije, Latvijec. Skupaj z gospodarskim komisarjembo tudi predstavnik evropske komisije v skupini z evrom. To skupino od poletja prav tako vodi Irec, finančni ministerKot je Dombrovskis danes povedal na bruseljskem gospodarskem forumu, EU ostaja zavezana mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih. Zato je med prednostnimi nalogami reforma Svetovne trgovinske organizacije.Poleg tega bodo nadaljevali sklepanje trgovinskih sporazumov z državami po svetu. Glede ZDA je kot dosežek poudaril, da se je Unija ognila zaostrovanju trgovinske vojne. Pri Kitajski je Unija po njegovih besedah osredotočene na sklenitev investicijskega sporazuma.Preden bo uradno Mcguinnessova postala finančna komisarka, bo moralo biti opravljeno še zaslišanje v evropskem parlamentu. Pri tem ne pričakujejo zapletov.Drugi irski kandidat za komisarja je bil bivši podpredsednik EIB