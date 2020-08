Ursula von der Leyen: Komisarji naj spoštujejo pravila

Preberite še:

Veliko stresa po kontroverzni večerji

Evropski komisar za trgovino Phil Hogan se je znašel v velikih težavah, ko je prišlo na dan, da se je v svoji irski domovini udeležil prestižne večerje ob obletnici kluba za golf. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Predsednica evropske komisijeod članov komisarskega kolegija pričakuje, da so v sedanjih okoliščinah, ko se Evropa bojuje za zmanjšanje širjenja koronavirusa, ko se Evropejci žrtvujejo in sprejemajo boleče omejitve, posebno pozorni pri spoštovanju nacionalnih in regionalnih pravil in priporočil.Po odstopu komisarja za trgovino Phila Hogana irski vladi (tako kot pri lanskem sestavljanju EK) nalaga, da predlaga kandidata in kandidatko za funkcijo. Področje trgovine bo začasno prevzel izvršni podpredsednik komisije. Odločitev o resorjih bo sprejeta pozneje. Von der Leynova se je tudi zahvalila za njegovo delo za evropsko komisijo.Hogan je ponudil odstop po številnih očitkih zaradi kršitev pravila za omejevanje širjenja covid-19 na Irskem, predvsem med večerjo kluba za golf v Clifdnu, na kateri je bilo zbranih več ljudi, kot dopuščajo zajezitvena pravila. V odstopni izjavi je obžaloval, da je njegova pot na Irsko »povzročila toliko skrbi, nelagodja in razburjenja«.