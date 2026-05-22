Ursula von der Leyen nima posluha za očitke Marti Kos

Evropska komisija se ne namerava ponovno ukvarjati s preteklostjo evropske komisarke za širitev.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se ne bo ukvarjala z očitki Marti Kos glede njenega sodelovanja s SDV. V odgovoru na vprašanje evropske poslanke SDS Romane Tomc je pojasnila, da so bile trditve o sodelovanju med Marto Kos in nekdanjo jugoslovansko tajno službo obravnavane med njeno predstavitvijo kot kandidatke za komisarko v evropskem parlamentu, preden je ta glasoval o imenovanju komisije. »Na predstavitvi je kandidatka za komisarko zavrnila te obtožbe in navedla, da ni nikoli bila obveščevalka ali delala za jugoslovansko tajno službo,« je zapisala Ursula von der Leyen. Dodala je, da je Marta Kos svoje stališče o tej zadevi potrdila v kontekstu vprašanja enega od poslancev. »Komisija nima razloga, da bi ponovno proučila vprašanje, ki ga je evropski parlament že ...