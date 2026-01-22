Ursula von der Leyen ostaja na bruseljskem prestolu

Evropski parlament je še enkrat gladko zavrnil predlog nezaupnice evropski komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Podprlo jo je 165 poslancev, 390 jih je bilo proti, deset pa je bilo vzdržanih.

Od evropskih poslancev iz Slovenije je za nezaupnico EK glasoval le Matjaž Nemec (SD). Zala Tomašič, Romana Tomc (obe SDS), Marjan Šarec (Svoboda) in Matej Tonin (NSi) so bili proti. Irena Joveva (Svoboda) in Milan Zver (SDS) sta se vzdržala. Branko Grims (SDS) in Vladimir Prebilič (Zeleni) nista glasovala.

Nezaupnico so zahtevali skrajnodesničarski Patrioti za Evropo, ki združujejo madžarski Fidesz, Nacionalni zbor Marine Le Pen, avstrijske svobodnjake … Podprle so jo tudi nekatere druge desničarske stranke. Ursuli von der Leyen so očitali, da je evropska komisija pri odločanju o trgovinskem sporazumu z južnoameriškim Mercosurjem ignorirala stališča parlamentarcev in zahteve kmetov.

To je bila že četrta predlagana nezaupnica v okoli pol leta.

Štirje evropski poslanci iz vrst SDS so napovedali, da nezaupnice ne bodo podprli.

Novi hišni red v EPP

V njihovi politični skupini, desnosredinski EPP, so pred jutrišnjim glasovanjem o nezaupnici EK Ursuli von der Leyen sprejeli novi »hišni red«. V njem so zahtevali, da morajo vsi poslanci EPP slediti liniji skupine in glasovati proti nezaupnici.

Kdor bo glasoval za nezaupnico, bo odsoten ali se ne bo udeležil glasovanja brez ustrezne utemeljitve, šest mesecev ne bo mogel govoriti v imenu skupine, ne bo poročevalec za zakonodajne dosjeje in ne bo imenovan za naloge v okviru skupine.

Težave so v zadnjem času povzročali predvsem francoski poslanci EPP. Na glasovanju oktobra nista glasovala Branko Grims in Milan Zver (oba SDS).