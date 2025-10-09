Ursula von der Leyen preživela še tretji napad, kako so glasovali Slovenci?

Evropski parlament je skladno s pričakovanji zavrnil oba predloga za nezaupnico evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursuli von der Leyen.

Predlog skupine desničarskih Patriotov je podprlo 179 poslancev, 378 jih je bilo proti, 37 pa vzdržanih. Predlog Levice je dobil še manj podpore – le 133 glasov. Proti jih je bilo 383, 78 pa vzdržanih. Tako je Ursula von der Leyen preživela že tretje glasovanje o nezaupnici v treh mesecih.

Tudi evropski poslanci SDS niso podprli nezaupnice. »To ne pomeni, da smo z delom Ursule von der Leyen zadovoljni, ampak menimo, da v tem trenutku še ni realne možnosti za njeno zamenjavo,« je sporočila vodja njihove delegacije Romana Tomc. Tako kot Zala Tomašič je glasovala proti obema predlogoma. Enako je glasoval tudi Matej Tonin (NSi).

Joveva za obe nezaupnici

Irena Joveva (Svoboda) je podprla predloga obeh, tako skrajne levice kot skrajne desnice. Marjan Šarec, ki tudi prihaja iz Svobode, pa je glasoval proti obema.

Evropski poslanec zelenih Vladimir Prebilič je podprl predlog Levice, ne pa tudi Patriotov. Ursuli von der Leyen očita številne napake EU. Med drugim je zapisal, da je predvsem Ursula von der Leyen »pozivala k spopadu, ki naj bi jo EU premagala«. Vira takšnega namena predsednice evropske komisije ni navedel.

Matjaž Nemec (SD), Branko Grims in Milan Zver (oba SDS), ki so sicer goreči kritiki Nemke, se današnjega glasovanja niso udeležili.

O nezaupnici evropski komisiji so glasovali že julija. S 175 glasovi za, 360 proti in 18 vzdržanimi so jo zavrnili.