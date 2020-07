FOTO:Ursula von der Leyen s kampanjo za HDZ buri duhove

Preberite še: Volilni boj do zadnjega glasu

Kaj pravi kodeks ravnanja članov evropske komisije?

»Žal to ni bilo jasno v končni verziji videa«

Bruselj – Predsednica evropske komisijeje konec tedna sprožila kar nekaj razprav z odločitvijo, da sodeluje v kampanji za HDZ pred današnjimi parlamentarnimi volitvami.V videospotu kot prva v skupini politikov iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) izreče volilni slogan HDZ Varna Hrvaška (vsi sodelujoči z izjemo slovenskega premieraga izrečejo v hrvaškem jeziku).Dilema je, ali je Ursuli von der Leyen kot predsednici institucije EU sploh dopustno na tak način sodelovati v kampanji. Drugi sodelujoči so sicer voditelji držav članic, vodje nacionalnih strank iz družine EPP, njen predsednik… Med njimi ni, denimo, madžarskega premierain nemške kanclerkeUrsula von der Leyen sicer prihaja iz nemške krščansko-demokratske unije (CDU), kot njena predsednica pa v spotu nastopa nemška obrambna ministrica Kodeks ravnanja članov evropske komisije je glede sodelovanja komisarjev v nacionalni politiki dokaj jasen. Člani komisije predsednika obvestijo, da želijo sodelovati v nacionalni, regionalni ali lokalni volilni kampanji. Navesti morajo, kakšno vlogo naj bi v kampanji imeli. Morajo se tudi vzdržati sodelovanja pri delu komisije.Morajo se tudi vzdržati vseh javnih izjav ali nastopov v imenu strank ali organizacij socialnih partnerjev, katerih člani so, razen če kandidirajo na volitvah ali sodelujejo v prej omenjenih volilnih kampanjah.Kot je pojasnil glasnik evropske komisije, je predsednica naredila kratek posnetek za video, ki vključuje več politikov iz EPP. Mišljen naj bi bil kot njen osebni prispevek. »Žal to ni bilo jasno v končni verziji videa,« je zapisal Mamer.Kodeks ravnanja članov evropske komisije dopušča, da izrazijo svoja osebna mnenja.