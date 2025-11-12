Ursula von der Leyen snuje vohunsko operativo

Bi Evropska unija lahko imela posebno obveščevalno enoto, ki bi delovala neposredno za Ursulo von der Leyen? Pisanje Financial Timesa o takšnem načrtu predsednice evropske komisije je upravičeno vzbudilo kar nekaj sumov o ambicijah Nemke in njeni želji po večji moči.

Cilj naj bi bil okrepiti varnostne in obveščevalne zmogljivosti v času geopolitičnih pretresov, vse več hibridnih groženj, ogrožanja gospodarskih interesov EU in uporabljanja migracij kot orožja. Celica naj bi delovala v okviru vplivnega generalnega sekretariata, ki je »srce« evropske komisije, in neposredno pod Ursulo von der Leyen.