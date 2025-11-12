  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Ursula von der Leyen snuje vohunsko operativo

    Načrtovana vzpostavitev majhne obveščevalne celice na sedežu evropske komisije postavlja številna vprašanja.
    Novica o obveščevalni celici je razumljena tudi kot morebitna napetost med Ursulo von der Leyen in Kajo Kallas. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Novica o obveščevalni celici je razumljena tudi kot morebitna napetost med Ursulo von der Leyen in Kajo Kallas. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Peter Žerjavič
    12. 11. 2025 | 19:20
    5:07
    Bi Evropska unija lahko imela posebno obveščevalno enoto, ki bi delovala neposredno za Ursulo von der Leyen? Pisanje Financial Timesa o takšnem načrtu predsednice evropske komisije je upravičeno vzbudilo kar nekaj sumov o ambicijah Nemke in njeni želji po večji moči.

    Cilj naj bi bil okrepiti varnostne in obveščevalne zmogljivosti v času geopolitičnih pretresov, vse več hibridnih groženj, ogrožanja gospodarskih interesov EU in uporabljanja migracij kot orožja. Celica naj bi delovala v okviru vplivnega generalnega sekretariata, ki je »srce« evropske komisije, in neposredno pod Ursulo von der Leyen.

    Vohuni v BrusljuUrsula von der Leyenobveščevalne službeRusijaKaja KallasDezinformacijeHibridno delovanje

