    PREMIUM   D+   |   Svet

    Ursula von der Leyen spet v navzkrižnem ognju

    Četudi predloga nezaupnice ne bosta uspela, predsednica evropske komisije vse bolj občuti pritisk in nezadovoljstvo.
    Ursula von der Leyen, ki je imela v Strasbourgu za sabo skoraj celoten komisarski kolegij, je pozvala k enotnosti v težkih časih za Evropo. FOTO: Romeo Boetzle/AFP
    Galerija
    Ursula von der Leyen, ki je imela v Strasbourgu za sabo skoraj celoten komisarski kolegij, je pozvala k enotnosti v težkih časih za Evropo. FOTO: Romeo Boetzle/AFP
    Peter Žerjavič
    6. 10. 2025 | 20:08
    6. 10. 2025 | 20:08
    5:30
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Ursula von der Leyen je že drugič v treh mesecih na muhi evropskega parlamenta. Čeprav je očitno, da obe predlagani nezaupnici evropski komisiji pod njenim vodstvom ne bosta uspeli, je nemška krščanska demokratka vsaj v parlamentarnih krogih pod vse večjim pritiskom.

    Nezaupnici, o katerih so v Strasbourgu razpravljali pozno popoldne, sta bili na prvi pogled videti kot nadaljevanje francoske politike. Prvo je v imenu skupine Patriotov za Evropo predstavljal Jordan Bardella, ki prihaja iz Nacionalnega zbora Marine Le Pen. V imenu levičarskih strank je nezaupnico predstavljala Manon Aubry iz Nepokorne Francij

    Od slovenskih ­poslancev bi v četrtek za nezaupnico lahko glasovala socialni demokrat ­Matjaž Nemec in Vladimir Prebilič, ki je v skupini Zelenih. Branko Grims (SDS) je bil sprva med podporniki julijske nezaupnice, a si je pozneje pod pritiskom iz EPP premislil in na koncu sploh ni ­glasoval.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj tudi pri zadnjem mirovnem predlogu povsem v senci ZDA

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Neuradni vrh EU

    Grožnja z neba nad vzhodno Evropo

    Med glavnimi načrtovanimi projekti krepitve obrambe na stari celini je tehnološko napreden zid za brezpilotne letalnike.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Samozadostnost

    Ali lahko Evropa v boju za električne avte in baterije ujame Kitajsko?

    Evropski model napredka, ki temelji na tržni ekonomiji, zapostavlja manj donosne razvojne projekte.
    Karel Lipnik 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    nezaupnica Evropska komisija SDS EPP skrajna desnica Branko Grims socialisti Ursula von der Leyen

    Novice  |  Svet
    Nacionalna garda v ameriških mestih

    Trumpove domače fronte

    V Portlandu, Chicagu, Washingtonu in drugje se križajo predsednikove fronte proti domačem kriminalu, migrantom, pretihotapljenim mamilom in teroristični Antifa.
    Barbara Kramžar 6. 10. 2025 | 20:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Novi Start bi lahko doživel še en zagon

    V Washingtonu so se odzvali na pobudo Moskve o ohranitvi še zadnjih varnostnih ventilov med jedrskima velesilama.
    Boris Čibej 6. 10. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Premium
    Premium
    Novice  |  Svet
    Na muhi kritik

    Ursula von der Leyen spet v navzkrižnem ognju

    Četudi predloga nezaupnice ne bosta uspela, predsednica evropske komisije vse bolj občuti pritisk in nezadovoljstvo.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Francija drvi iz krize v krizo

    Še en odstop vlade, tudi Macrona že pečejo na ražnju

    Novi premier Sébastien Lecornu je zdržal samo pol dneva, potem se je vdal.
    Tone Hočevar 6. 10. 2025 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Na muhi kritik

    Ursula von der Leyen spet v navzkrižnem ognju

    Četudi predloga nezaupnice ne bosta uspela, predsednica evropske komisije vse bolj občuti pritisk in nezadovoljstvo.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 20:08
    Preberite več
