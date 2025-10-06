Ursula von der Leyen spet v navzkrižnem ognju

V nadaljevanju preberite:

Ursula von der Leyen je že drugič v treh mesecih na muhi evropskega parlamenta. Čeprav je očitno, da obe predlagani nezaupnici evropski komisiji pod njenim vodstvom ne bosta uspeli, je nemška krščanska demokratka vsaj v parlamentarnih krogih pod vse večjim pritiskom.

Nezaupnici, o katerih so v Strasbourgu razpravljali pozno popoldne, sta bili na prvi pogled videti kot nadaljevanje francoske politike. Prvo je v imenu skupine Patriotov za Evropo predstavljal Jordan Bardella, ki prihaja iz Nacionalnega zbora Marine Le Pen. V imenu levičarskih strank je nezaupnico predstavljala Manon Aubry iz Nepokorne Francij

Od slovenskih ­poslancev bi v četrtek za nezaupnico lahko glasovala socialni demokrat ­Matjaž Nemec in Vladimir Prebilič, ki je v skupini Zelenih. Branko Grims (SDS) je bil sprva med podporniki julijske nezaupnice, a si je pozneje pod pritiskom iz EPP premislil in na koncu sploh ni ­glasoval.