Ursula von der Leyen sredi geopolitičnih potresov

Za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen je bila pot v Peking še ena preizkušnja. Drugače kot francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki so ga spremljali hvalospevi in pozitivna sporočila Xi Jinpinga, so Nemko sprejeli hladno in z distanco. Macronovo namigovanje na ekvidistanco Evrope do Kitajske in ZDA znotraj EU ne more povzročati drugega kot razprtije. Držo povezave z 27 državami bi lahko zastopala kvečjemu Ursula von der Leyen.