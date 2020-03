Ursula von der Leyen sredi kriznih viharjev

Bruselj - Prvih sto dni dela nove evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen je bilo predvsem v znamenju hitrega predstavljanje številnih strategij, načrtov in projektov. Njihovo uresničevanje in posledično uspeh bruseljskega vrha je v rokah drugih.



Po zadnji fazi vladavine Jean-Clauda Junckerja, ko v komisarski ekipi ni bilo več veliko energije, je za novo vodstvo značilna dinamičnost. Drugega za drugim so predstavljali velike projekte, ki naj bi zaznamovali celoten mandat. Najpomembnejša sta dva: zelena tranzicija in digitalizacija.



Zeleni načrt ne predvideva le temeljite energetske preobrazbe EU in ogljično nevtralnost do leta 2050, temveč tudi izdatno pomoč za regije, ki bo med tranzicijo prizadete, ker bodo izgubljala podjetja in delovna mesta To zadeva tako umetno inteligenco, 5G, krepitev digitalnega enotnega trga.

Geopolitično v Afriko

Na mizi so še številni drugi načrti. Danes predstavljajo novo strategijo za Afriko – partnerstvo na področju zaposlovanja, migracij, mobilnosti, miru, digitalne preobrazbe. »Kaj pomeni biti geopolitičen? To pomeni tudi, da gre z največjo delegacijo doslej v Afriko (v Adis Abebo),« je pojasnila predsednica evropske komisije.



Z novo metodologijo širitvenega procesa je odprla vrata začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Države članice naj bi odločitev sprejela proti koncu meseca.

Nova industrijska strategija

Jutri bo predstavljena dolgo pričakovana industrijska strategija. Cilj tega je preslikati podnebne, digitalne in geoekonomske ambicije EU v konkretna dejanja za konkurenčnost evropske industrije, zlasti malih in srednjih podjetij. Eno od kočljivih vprašanj je, ali je v bitki s Kitajsko in ZDA smotrno preprečevati združevanje evropskih orjakov (lanski primer železniških divizij Alstoma in Siemensa) v imenu obrambe konkurence.



Ursula von der Leyen je ob izvolitvi poudarila geopolitično naravo nove evropske komisije. Ena od manter je, da bi EU morala uporabljati »jezik moči«. V prvi večji mednarodni kriza, zaostritvi med Iranom in ZDA na začetku leta, je EU ostala na obrobju dogajanja.

Trdi migracijski orehi

Poleg tega je morala v krizni način delovanja s širjenjem novega koronavirusa in zaostrovanjem na turško grško-turški meji. Danes, točno na 100. dan delovanja, bo Ursula von der Leyen skupaj s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom v Bruslju gostila turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Gotovo je, da od EU pričakuje več denarja za pomoč beguncem in odpravo vizumov.



Migracijsko vprašanje je eden od trdih orehov. Evropska komisija intenzivno pripravlja novi sveženj predlogov. Želja je, premostiti razlike med državami članicami. Zlasti višegrajke so se doslej odločno naprtovale delitvi bremen v primeru prihodu velikega števila prosilcev za azil v eno od članic. Trda drža Ursule von der Leyen, ki je Grčijo razglasila za ščit, utegne olajšati zbliževanje.



»Smo bolje pripravljeni kot leta 2015. A še vedno ne dovolj,« je povedala. V evropski komisiji načrtujejo, da bi že po veliki noči predstavil nov azilno-migracijski sveženj.

Članice zavirajo bruseljske ambicije

Glede gospodarskih učinkov koronavirusa in grozeče recesije je ocenila, da sta dva možna odziva predvsem prožnost in denar. To bi med drugim pomenil večja popustljivost Bruslju pri državnih pomočeh.



Ena od vprašanj je, koliko načrtov bo do konca mandata leta 2024 uresničenih. Odvisna je od volje držav članic in, v manjši meri, evropske parlamenta. Pogajanja o prihodnjem sedemletnem proračunu EU kažejo, da med državami članicami ni pretirano velike pripravljenosti za investiranje denarja v številne bruseljske ambicije.