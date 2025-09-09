Ursula von der Leyen strelovod za napake razklane EU

V nadaljevanju preberite:

Za Ursulo von der Leyen bo jutrišnji govor o stanju v Uniji priložnost, da po dramatičnih mesecih, ko je stara celina morala popustiti Donaldu Trumpu na trgovinskem področju in v okviru Nata sprejeti njegove zahteve po oboroževanju, pokaže, kako bi se EU lahko rešila iz tega težkega položaja.

Tako med evropskimi poslanci, ki bodo na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu neposredni naslovniki njenega govora, kot v javnosti je kritik nemške krščanske demokratke vse več. javnomnenjski raziskavi, ki jo je za francoski Le Grand Continent v Franciji, Španiji, Italiji, Nemčiji in na Poljskem izvedla agencija Cluster17, 52 odstotkov vprašanih vidi trgovinski sporazum med Ursulo von der Leyen in Donaldom Trumpom kot ponižanje.