Ursula von der Leyen: »Pogosto prisluhnemo izkušnjam Slovenije«

»Slovenija je impresivna država, za nas predstavlja tudi vrata do Zahodnega Balkana. Pogosto prisluhnemo njenim izkušnjam,« je v pogovoru za Delo in še pet vodilnih medijev iz držav, ki so 1. maja 2004 vstopile v EU, dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Glede razlik med novo in staro Evropo ali med severom in jugom je dejala, da smo po sedmih širitvah »vsi ponosni Evropejci«. Tudi na evropskem svetu (vrhu EU) se vzpostavljajo različna zavezništva med državami, ki so povezana z interesi, ne pa z geografijo.