Ursula von de Leyen bi vlagala v ledolomilce in varnost Arktike

Ursula von der Leyen je v govoru na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu zatrdila, da je Evropa popolnoma zavezana varnosti arktične regije in da glede tega deli cilje ZDA.

Pojasnila je, da Finska, ena od najnovejših članic Nata, prodaja ZDA svoje prve ledolomilce. »To dokazuje, da imamo zmogljivosti,« je zatrdila predsednica evropske komisije. Severne članice Nata imajo tudi sile, pripravljene za Arktiko. »Varnost na Arktiki dosežemo le skupaj,« je ocenila. Zato so predlagane ameriške dodatne carine po njenem mnenju napaka, zlasti med dolgoletnimi zavezniki.

Dogovor je dogovor

Spomnila je, da sta se EU in ZDA julija lani dogovorili o trgovinskem sporazumu. »Tako v politiki kot v poslu pa velja, da je dogovor dogovor,« je opozorila na pomen tega, ko si dve strani stisneta roke. Prepričana je, da državljani ZDA niso le naši zavezniki, ampak tudi prijatelji. »Če bi spustili nevarno spiralo navzdol, bi s tem le pomagali nasprotnikom, ki jih hočemo izločiti iz naše strateške pokrajine,« je dejala.

Donalda Trumpa v Davosu pričakujejo jutri. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Napovedala je, da bo odziv neomajen, enoten in sorazmeren. K temu vprašanju bi se bilo po njenem mnenju treba pristopiti tudi strateško. Zato pripravljajo sveženj za podporo varnosti na Arktiki. Solidarnost z Grenlandijo in Dansko naj bi bila popolna. »O suverenosti in celovitosti njunega ozemlja se ni mogoče pogajati,« je dejala. Napovedala je obsežno povečanje evropskih naložb na Grenlandiji. Z Grenlandijo in Dansko »bomo sodelovali roko v roki, da bi ugotovili, kako lahko dodatno podpremo lokalno gospodarstvo in infrastrukturo«.

Predsednica evropske komisije v pogovoru s predsednikom Švice Guyjem Parmelinom. FOTO: Laurent Gillieron/AFP

Skupni interes z ZDA

Poleg tega bodo z ZDA in vsemi partnerji sodelovali pri zagotavljanju širše varnosti na Arktiki. To naj bi bilo v skupnem interesu. Povečanje obrambnih izdatkov bi morali nameniti evropskim ledolomilcem in drugi opremi, ki je ključna za varnost na Arktiki. Preučili bodo, kako okrepiti naša varnostna partnerstva s partnerji, kot so Združeno kraljestvo, Kanada, Norveška, Islandija in drugi.

Ker se mora Evropa prilagoditi novi varnostni arhitekturi in realnosti, bodo v Bruslju še letos pripravili varnostno strategijo. V okviru tega bodo nadgradili arktično strategijo. V središču naj bi bilo temeljno načelo: »Suvereni ljudje sami odločajo o svoji prihodnosti.« Evropa naj bi pospešila svoja prizadevanja za neodvisnost – od varnosti do gospodarstva, od obrambe do demokracije. »Gre za to, da se je svet trajno spremenil. Z njim se moramo spremeniti tudi mi,« je dejala.