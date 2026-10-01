Usmrtitev 50-letne morilke se je zapletla, preživela je dve smrtonosni injekciji

Američanko Christo Pike, ki je že 30 let čakala na usmrtitev, so prepeljali v bolnišnico, potem ko ji je po dveh smrtonosnih injekcijah med izvrševanjem smrtne kazni srce še vedno bilo, je povedal njen odvetnik, poroča BBC. 50-letnica naj bi bila prva ženska po 200 letih, ki bi jo usmrtili v zvezni državi Tennesseeju.

Njena pravna ekipa je med samim postopkom vložila nujni predlog za ustavitev usmrtitve in navedla, da je izgubila zavest, vendar ima še vedno srčni utrip in slišno smrči. Eden od njenih odvetnikov je za BBC povedal, da 50-letni Pikovi v bolnišnici »poskušajo rešiti življenje«, potem ko so ji vbrizgali dve brizgi pentobarbitala.

Zvezna država Tennessee dogodka za zdaj še ni komentirala. Poskus usmrtitve je potekal v strogo varovanem zaporu Riverbend Maximum Security Institution v Nashvillu včeraj okoli 20. ure po lokalnem času.

Slišali so jo smrčati

Potem ko je prejela dva odmerka pentobarbitala, so po poročanju Associated Pressa v prostoru za priče dvakrat zagrnili zaveso, medtem ko je bilo slišati njeno smrčanje. Medije so nato pozvali, naj zapustijo prostor.

Pravna ekipa Pike je sporočila, da zvezni državi Tennessee znova ni uspelo izvesti zakonite usmrtitve. Po njihovih navedbah so se uresničili pomisleki glede težavnega dostopa do žil, poškodovanih žil, kakovosti pentobarbitala in odsotnosti ustrezne nujne medicinske oskrbe.

Odvetniki so zato vložili nujni predlog za ustavitev postopka in zagotovitev zdravstvene oskrbe. Okrožni sodnik Clifton L. Corker je nato zapisal, da je zdravstveno osebje začelo izvajati zahtevano medicinsko pomoč.

Christa Pike leta 2007. FOTO: J. Miles Cary/Reuters

Pike je bila leta 1996 obsojena na smrt zaradi umora Colleen Slemmer. Pikova, ki je danes stara 50 let, je štela 18 let, ko sta s tedaj 17-letnim fantom leta 1995 ubila 19-letnico, sošolko iz programa Knoxville Job Corps. Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo žrtve vrezala satanistični simbol.

Nezadostna količina pentobarbitala

Dr. Joel Zivot, profesor na medicinski fakulteti univerze Emory in medicinski izvedenec pravne ekipe Pike, je za BBC ocenil, da koncentracija pentobarbitala v njeni krvi najverjetneje ni dosegla ravni, potrebne za zastoj dihanja in odpoved srčno-žilnega sistema.

Po njegovih besedah obstaja tudi možnost, da bi Pike zaradi zamude pri začetku oživljanja utrpela možganske poškodbe.

Več sodnih zapletov pred usmrtitvijo

Poskus usmrtitve je sledil več sodnim preobratom. Prizivno sodišče ZDA za šesti okrožni krog je izvršitev kazni sprva začasno ustavilo, ker je želelo dodatno preučiti argumente obrambe, vendar je vrhovno sodišče ZDA odložitev še isti dan razveljavilo. To je bilo že drugič v dveh dneh, da je vrhovno sodišče dovolilo izvedbo usmrtitve s smrtonosno injekcijo.

Njeni odvetniki so zatrjevali, da porota ob izreku smrtne kazni leta 1996 ni imela možnosti ustrezno upoštevati olajševalnih okoliščin, med njimi dokumentirane zgodovine spolnih zlorab v njenem otroštvu. Obramba je opozorila tudi, da je Tennessee v preteklosti oporekal njenim navedbam o zlorabah, medtem ko država na nedavni obravnavi teh izkušenj ni več zanikala.

Guverner Tennesseeja je njeno prošnjo za pomilostitev ta teden zavrnil.

Ženske predstavljajo le odstotek usmrtitev

Po podatkih tamkajšnjega oddelka za prestajanje kazni je bila Pike ob prihodu v zapor pri 21 letih najmlajša oseba na smrtni kazni. Danes je edina ženska med obsojenci na smrt v Tennesseeju. Od leta 1976, ko so v ZDA ponovno začeli izvajati smrtno kazen, so usmrtili 18 žensk in 1663 moških. Ženske tako predstavljajo približno odstotek vseh usmrtitev.

V prošnji za pomilostitev je Pikova zapisala, da je Slemmerjevo nameravala pretepsti, ne ubiti, ter da je šele pozneje dojela težo svojega dejanja. Umor leta 1995 je odmeval tudi zaradi obrnjenega pentagrama, vrezanega v žrtvine prsi. Priče so pozneje povedale, da se je Pikova z umorom hvalila.

Mati Colleen Slemmer, May Martinez, je za Associated Press dejala, da na izvršitev kazni čaka že desetletja in da na hčer misli vsak dan.