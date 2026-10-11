Usmrtitev želijo prenašati v živo: bo to preprečilo terorizem ali ga spodbudilo?

Načrt Pentagona, da bi usmrtitev vojaškega psihiatra prenašali v živo, kritizirajo republikanski politiki, verski voditelji in Združeni narodi.
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»Ne glede na polemike glede načina usmrtitve upam, da ljudje ne bodo pozabili, da je ta človek brutalno umoril veliko nedolžnih ljudi,« je dejal Vance. FOTO: Reuters
Vse več republikanskih politikov v ZDA nasprotuje načrtu Pentagona, da bi usmrtitev nekdanjega vojaškega psihiatra Nidala Hasana, obsojenega za smrt 13 ljudi v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu leta 2009, prenašali v živo. Predsednik Donald Trump še ni sprejel odločitve, ali bo prenos dovolil, podpredsednik JD Vance pa je izrazil dvom, da bo do njega sploh prišlo.
Nidal Hasan, danes 56-letni Američan muslimanske vere, je bil obsojen zaradi strelskega napada v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu leta 2009. V tamkajšnji zdravstveni ustanovi je ubil 13 ljudi.
Obrambni minister Pete Hegseth je načrt za neposredni prenos potrdil v četrtek. Usmrtitev z ustrelitvijo je predvidena za 3. december. Če bi jo prenašali v živo, bi šlo za izjemen dogodek tudi v ZDA, kjer smrtno kazen izvajajo že ...
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