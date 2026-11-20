V ameriški zvezni državi Teksas so v četrtek usmrtili 70-letnega Reinalda Dennesa, vendar je postopek trajal več kot uro. Obsojenec je med vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka zdravila večkrat zakričal od bolečin in prosil, naj ga ne pustijo trpeti, poroča BBC.

Osebje v zaporu je imelo težave pri iskanju ustreznih žil za vstavitev dveh igel, po katerih so mu vbrizgali pentobarbital. Dennes je kmalu po začetku postopka začel opozarjati na bolečine, med drugim v desni nogi, ki jo je opisal kot krč. »Mislim, da to ni normalno,« je dejal in prosil Boga, naj mu odvzame bolečino.

Postopek so končali po 63 minutah, ob 19.07, zdravnik pa je njegovo smrt potrdil minuto pozneje. Predstavnica teksaškega ministrstva za kazensko pravosodje je potrdila, da osebju sprva ni uspelo najti ustreznih žil. Dodala je, da se je Dennes pritoževal tudi nad bolečinami na mestih, kjer niso poskušali vstaviti igel. Predstavniki zapora so zatrdili, da so upoštevali vse predpisane postopke.

Dennes je bil obsojen na smrt zaradi umora trgovca z diamanti Janosa Szucsa, ki so ga januarja 1996 našli ustreljenega v pisarni v Houstonu. Dennes, oblikovalec nakita, je imel pisarno v isti stavbi. Varnostnik, ki je bil med napadom dvakrat ustreljen, a je preživel, ga je prepoznal kot napadalca.

Primer je znova odprl vprašanja o uporabi smrtonosnih injekcij v ZDA. Septembra je namreč v Tennesseeju spodletela usmrtitev 50-letne Christe Pike, ki je preživela dva odmerka pentobarbitala. Po navedbah njenih odvetnikov zdravilo ni pravilno prešlo v krvni obtok, temveč se je nabralo v njenih rokah in povzročilo opekline ter mehurje.

V četrtek so smrtno kazen izvršili tudi na Floridi, kjer so usmrtili 71-letnega Thomasa Mitchella Overtona. To je bila že 20. usmrtitev v tej zvezni državi letos, kar je nov rekord. Overtona so obsodili zaradi umora zakoncev Michaela in Susan MacIvor ter njunega nerojenega otroka med vlomom v njun dom avgusta 1991. Na Floridi so letos izvedli več kot polovico od skupaj 39 usmrtitev v ZDA.