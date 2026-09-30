Usmrtitev ženske v ZDA prekinjena uro pred načrtovanim začetkom

V Tennesseeju so danes prekinili usmrtitev Christe Pike, ki je pri 18 letih zagrešila umor sošolke Colleen Slemmer. Usmrtitev je bila prekinjena približno eno uro pred predvidenim začetkom, saj je pritožbeno sodišče zahtevalo presojo o upoštevanju navedb o spolni zlorabi in posilstvu, kar naj bi obsojena utrpela v otroštvu, poroča CNN.

To bi bila prva usmrtitev ženske v Tennesseeju v najmanj 200 letih. Pikova, ki je danes stara 50 let, je štela 18 let, ko sta s tedaj 17-letnim fantom leta 1995 ubila 19-letno Colleen Slemmer, sošolko iz programa Knoxville Job Corps. Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo žrtve vrezala satanistični simbol.

Kot so še zapisali na CNN, so se priče usmrtitve že zbrale v zaporu v Nashvillu, ko je prišel ukaz o ustavitvi. Zvezno prizivno sodišče je nato usmrtitev zaustavilo in pojasnilo, da bodo preučili, ali so bile trditve o spolnih zlorabah v otroštvu upoštevane pri izreku kazni.

Pikova ne zanika, da je zagrešila umor, vendar njeni podporniki trdijo, da bi morala država upoštevati njeno starost v času zločina, duševno bolezen ter zgodovino hudih spolnih zlorab, ki so vključevale posilstva že od njenega najzgodnejšega otroštva. Slemmerjina mati želi, da bi se usmrtitev izvedla, saj pravi, da že desetletja čaka, da bi bila Pikeina kazen izvršena, še dodaja CNN.

Vrhovno sodišče ZDA je v torek zavrnilo zahtevo odvetnikov Pikove, naj ustavijo usmrtitev. Guverner Tennesseeja Bill Lee je v ponedeljek zavrnil tudi njeno prošnjo za pomilostitev.

Po besedah Robin M. Maher, izvršne direktorice Death Penalty Information Center, v Tennesseeju ženske niso usmrtili že najmanj 200 let. Starejši zapisi so sicer lahko pomanjkljivi, zato je težko natančno ugotoviti podrobnosti o zadnji ženski, ki je bila tam usmrčena.

Takšni primeri so redki tudi v ZDA. Od leta 1976 je bilo v državi usmrčenih 18 žensk, kar predstavlja približno en odstotek vseh usmrtitev, so še navedli.

Nazadnje je Missouri leta 2023 usmrtil Amber McLaughlin zaradi umora iz leta 2003. V tem primeru verjamejo, da je šlo za prvo usmrtitev transspolne ženske v ZDA. Leta 2021 je zvezna vlada usmrtila Liso Montgomery, kar je bilo prvič po skoraj sedmih desetletjih, da je ameriška zvezna vlada usmrtila žensko zapornico, so še dodali na CNN.