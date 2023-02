Usoda klasičnih avtomobilov je zapečatena

Evropski parlament je po poldnevu zadnjič podprl odločitev o novih standardih za izpuste CO 2 za avtomobile. Novi avtomobili in kombinirana vozila leta 2035 ne bodo več smela imeti izpustov. Zadnjo odločitev morajo sprejeti še države članice v svetu EU.

To v praksi pomeni, da novi avtomobili z motorji na notranje zgorevanje, kot so dizelski ali bencinski, v EU ne bodo več smeli biti registrirani. Tako naj bi se povečal prispevek cestnega prometa k doseganju cilja o podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Vmesni cilji do leta 2030 vključujejo 55-odstotno zmanjšanje emisij (v primerjavi z letom 2021) za avtomobile in 50-odstotno za kombinirana vozila. Izjeme do leta 2035 bodo veljale za male proizvajalce (od tisoč do 10.000 avtomobilov in od tisoč do 22.000 kombiniranih vozil). Za najmanjše (do tisoč vozil) bodo izjeme dovoljene tudi pozneje.

Ogrožena delovna mesta

Za je glasovalo 340 evropskih poslancev, 279 jih je bilo proti, 21 je bilo vzdržanih. Predlogu so nasprotovali v največji skupini, desnosredinski ljudski stranki (EPP). Čeprav se strinjajo, da je prihodnost v električnih avtomobilih, so prepričani, da bomo v prihodnjih letih v svetu še potrebovali avtomobile na notranje izgorevanje.

Kot je pred dnevi dejal vodja EPP Manfred Weber, je prepoved tehnologije napačna odločitev. Tako Evropa podarja Kitajski močno tehnologijo in slabi svojo konkurenčnost, je ocenil. Po izračunih v EPP naj bi bilo v Evropi ogroženih 1,4 milijona delovnih mest.

Učinek Havane?

Opozarjajo tudi, da je v EU le 350.000 polnilnih postaj, od tega 70 odstotkov v Franciji, Nemčiji in na Nizozemskem. Da bi leta 2030 imeli 30 milijonov električnih avtomobilov, bi potrebovali sedem milijonov postaj. Evropi po njihovem mnenju grozi učinek Havane – po cestah bodo vozili starodobniki, ker novi avtomobili ne bodo na razpolago ali pa bodo predragi.

»Uredba spodbuja proizvodnjo vozil z ničelnimi ali nizkimi izpusti,« je dejal nizozemski liberalec Jan Huitema, ki je bil v evropskem parlamentu odgovoren za pripravo nove zakonodaje. Prepričan je, da bodo vozila z ničelnimi izpusti v prihodnje cenejša in da se bo hitreje razvil trg rabljenih vozil.

Tako bo EU prva regija na svetu, ki bo na avtomobilskem področju postala povsem električna. »Naša industrija je pripravljena na izziv dobave vozil z ničelnimi izpusti,« je ocenila direktorica evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) Sigrid de Vries. Po njihovih podatkih je bilo lani že vsako peto novo vozilo, prodano v EU, izključno električno ali hibrid plug-in.

Mestni avtobusi leta 2030 brez izpustov Po današnjem predlogu evropske komisije novi mestni avtobusi leta 2030 ne bodo več smeli imeti izpustov CO2. Za tovornjake bodo omejitve vpeljali postopno. Proizvajalci bodo morali zagotoviti, da bodo njihovi novi tovornjaki v primerjavi s povprečjem leta 2019 imeli leta 2030 45 odstotkov manj izpustov. Pet let pozneje bi se delež zvišal na 65 odstotkov. Leta 2040 naj bi znašal 90 odstotkov. Tovornjaki in avtobusi v EU prispevajo četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v cestnem prometu in šest odstotkov celotnih izpustov.