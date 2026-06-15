Usoda mirovnega dogovora je odvisna od Izraela

Če so Združene države krenile v vojno proti Iranu z napačnimi pričakovanji in brez jasnih ciljev, predvsem pa na pobudo izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, za Izrael velja povsem drugače. Trump je hitro začel iskati izhod iz vojne, v kateri ni mogel zmagati, še huje, iz vojne, v kateri so Združene države doživele precejšnje vojaško in politično ponižanje.

Netanjahu, na drugi strani, je hotel napade na Iran, ne glede na ceno in posledice, na vsak način nadaljevati, zato je že marca začel drugi val napadov na južni Libanon, tem je sledilo še širjenje okupacije. Z »aktivacijo Hezbolaha« in silovito kinetiko je hotel prisiliti Iran k vojaškemu odzivu, kar mu je delno uspelo, a v Beli hiši so prevladali notranjepolitični interesi – jesenske vmesne volitve in gospodarski oportunizem. Nikakor želja po miru.