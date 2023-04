Usoda Tajvana plava med letalonosilkami

V nadaljevanju preberite:

Ena od stvari, ki si jih Fumio Kišida nikakor ni želel pred sestankom zunanjih ministrov članic kluba najrazvitejših držav G7, je bilo ogrožanje varnosti. Nato pa se je zgodilo prav to, in sicer na dveh ravneh. Dan pred začetkom srečanja v mestu Karuizava so na japonskega premiera vrgli dimno bombo, medtem ko je imel govor med kampanjo pred občinskimi volitvami v Vakajami. Čeprav so Kišido s prizorišča umaknili brez posledic, storilca pa aretirali, je to obudilo neprijeten spomin na atentat, v katerem je bil pred osmimi meseci z doma narejeno pištolo ubit nekdanji premier Šinzo Abe.