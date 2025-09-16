Usoda tiktoka kot napoved prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Madrid je četrto evropsko mesto, ki se bo zapisalo v zgodovino kitajsko-ameriške trgovinske vojne ali miru, odvisno od tega, kako se bodo končala pogajanja o carinah, čipih, tiktoku in kitajskem kupovanju ruske nafte. Ameriški finančni minister Scott Bessent in trgovinski predstavnik Jamieson Greer ter kitajski namestnik premiera He Lifeng in trgovinski pogajalec Li Cheng­gang so v nedeljo začeli četrti krog pogajanj v španskem glavnem mestu. Dejstvo, da se je njihovo srečanje nadaljevalo tudi včeraj, priča o tem, da na obeh straneh obstaja dobra volja za premostitev ovir.