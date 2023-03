Nekdanji tajvanski predsednik: »Vsi smo Kitajci!«

V nadaljevanju preberite:

»Vsi smo Kitajci!« je nekdanji tajvanski predsednik Ma Ying-jeou izjavil včeraj, dan po tem, ko je pripotoval v Šanghaj, kjer se je začela njegova dvanajstdnevna turneja po Kitajski. Povsem druga identiteta bo tajvansko predsednico Tsai Ing-wen danes popeljala v New York na poti v Gvatemalo in Belize, med vrnitvijo domov pa se bo ustavila še v Los Angelesu.

Ma Ying-jeou bo med obiski Nanjinga, Changshaja, Chongqinga in Šanghaja prek skupnih prednikov in boja proti japonskim kolonizatorjem iskal povezave med Kitajsko in Tajvanom, Tsai Ing-wen pa bo med srečanjem s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem poudarila idejno povezavo v duhu demokracije, ki obstaja med njenim otokom in ZDA.