Usodna zmes naravne katastrofe in človeškega faktorja

Potem ko so se reševalci vendarle prebili do odročnih območij na vzhodu Afganistana, ki jih je v nedeljo ponoči prizadejal siloviti potres, v katerem je umrlo najmanj 2200 ljudi, porušene pa so bile celotne vasi, so se včeraj tla v gorovju Hindukuš zopet tresla. Razmere na potresnem območju – to je bil že tretji večji potres na predelu, ki leži na tektonski prelomnici, v zadnjih štirih letih – so kritične. Potres je neposredno prizadel okoli 12.000 ljudi.