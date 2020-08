FOTO:Usodni desetletji za svet in čezatlantske odnose

ZDA ta čas niso zelo podobne sijočemu mestu na vrhu hriba, proti kateremu so v preteklosti pogledovali Evropejci in drugi. »Kitajski virus«, kot v republikanski Beli hiši imenujejo morilsko pandemijo, je hudo prizadel v hladni vojni zmagoslavno supersilo, azijska tekmica za prevlado v svetu pa ji je že prej zadala globoke gospodarske rane. Šef ameriške diplomacije na turneji po nekaterih vzhodno- in srednjeevropskih državah bo tudi v Sloveniji krepil fronto proti kitajskemu pohodu v svet.Primerjave z zadnjim samostojnim ameriškim obiskom na tej ravni v naši državi leta 1997, ko je v Slovenijo prispela državna sekretarka ...