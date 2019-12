»Uspehe« vrha bo težko uresničiti

Sporni posebni status

»Kavelj 22« lokalnih volitev

Umika vojsk ne bo

Vsaj to, da bodo do konca leta po vsej fronti na jugovzhodu Ukrajine ustavili ogenj in si izmenjali vojne ujetnike, so se dogovorili voditelji normandijske četverice, ki so se po več kot treh letih spet zbrali v Parizu. A še vedno so tudi »nestrinjanja«, kakor se je izrazil gostitelj vrha, francoski predsednik. Ta pa ogrožajo dolgoročno rešitev krize.Včeraj malo po polnoči so se pred kamerami le pojavili voditelji Francije, Ukrajine, Rusije in Nemčije, predsedniki Macron,in kanclerka. Večina od njih je bila zadovoljna. Po Macronovih besedah so bili pogovori »plodni«, Angela Merkel je bila z njimi »zelo zadovoljna«, tudi ruski predsednik je izjavil, da »lahko govorimo o otoplitvi odnosov«. Sožitje je porušil njihov ukrajinski kolega: »Jaz bom pošten – to je premalo. Hotel sem rešiti več problemov.«Eden od teh je vsekakor ključen za trajno rešitev krize. Voditelja sosednjih slovanskih držav sta po koncu srečanja na skupni tiskovni konferenci javno dokazala, da bo pot do rešitve tega problema še dolga in težavna. Temu problemu je ime »posebni status Donbasa«. Putin je povedal novinarjem, da mora Ukrajina določbo o »posebnem statusu« te regije vpisati v ustavo. Zelenski je odvrnil, da Kijev ne bo spremenil ukrajinske ustave zato, da bi jo federaliziral. »Ne bomo dopustili vplivanja na politično ureditev Ukrajine. Ta država je neodvisna, sama opredeljuje svojo politično pot,« je pribil ukrajinski predsednik.Angela Merkel je povedala, da so se dogovorili, da bo Kijev ohranil veljavnost začasnega zakona »o lokalni samoupravi določenih predelov Doneške in Luganske regije«, ki so ga sprejeli pred petimi leti in ga od takrat podaljšujejo, saj naj bi začel stalno veljati šele takrat, ko bo rešen »kavelj 22« lokalnih volitev. Zelenski je ponovil, da bodo te lahko šele, ko bo njegova država prevzela nadzor nad ukrajinsko mejo. Putin ga je spomnil, da v minških dogovorih jasno piše, kako začne nadzor nad mejami Kijev uveljavljati dan po izvedbi lokalnih volitev.Še o eni stvari se jim ni uspelo dogovoriti, čeprav se je pripravljalni odbor o tem prej uskladil. Kljub pričakovanjem o sprejetju dokumenta ni zapisano, da bi morali sprti strani umakniti vojake in oborožitev ob celotni razmejitveni črti. Ruski mediji so izvohali, da v Kijevu nočejo umakniti vojske z vseh front. Brez tega sklepa bo težko uresničiti enega od »uspehov« pariškega vrha: obljubo o prekinitvi ognja do konca leta.