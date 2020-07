Uspešen boj proti covidu-19 še zdaleč ne bo pravičen

Čeprav še vedno ni jasno, ali bo katero od cepiv proti novemu koronavirusu, ki so v razvoju, dovolj učinkovito za množično proizvodnjo, naročil zanje ne manjka, in to v stotinah milijonov odmerkov, ki so jih vnaprej pokupile zlasti zahodne države. Strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij se bojijo, da to za uspešen, predvsem pa pravičen globalni boj proti covidu-19 ne pomeni nič dobrega.Evropske in druge razvite države z rezervacijami potencialnih cepiv po njihovem namreč igrajo tvegano igro, s katero utegnejo ne samo otežiti učinkovito imunizacijo svetovnega prebivalstva, temveč povečati verjetnost nastanka novih ...