Uspešen boj za vrečice sladkorja in camembert

Evropski parlamentarci, ki zasedajo na plenarni seji v Strasbourgu, so včeraj podprli skupno pogajalsko izhodišče o prenovi evropske direktive, ki zadeva embalažo in njene odpadke. Pri načrtu, da bo do leta 2030 mogoče vso embalažo reciklirati, če že ne ponovno uporabiti, so predvidene nekatere začasne izjeme, na primer za embalažo za živila iz lesa in voska – kot je, denimo, tista za francoski sir camembert.

Evropski poslanci so se s predlagano spremembo uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki pa jo morajo uskladiti še z državami članicami (evropskim svetom), med drugim posebej zavzeli za zmanjšanje plastične embalaže – deset odstotkov do leta 2030, 15 odstotkov do leta 2035 in 20 odstotkov do leta 2040. Dosedanja uredba je namreč predvidevala le cilje za embalažo na splošno.

