Ustavni kaos, stavke in entiteta na robu samouničenja

S predlogom novega mandatarja in imenovanjem prehodne vlade Republike Srbske je obsojeni Milorad Dodik znova pokazal, da se požvižga na obsodbo. Pritrdili so mu tudi poslanci, ki so izglasovali nezakonito predlagano vlado. Dodik upa, da bo na neustavnem referendumu 25. oktobra ljudstvo zavrnilo njegovo obsodbo ter ga prosilo, da ostane na oblasti, opozicija pa ga prosi, naj se umakne, in poziva volivce na predčasne volitve 23. novembra.

Republika Srbska, entiteta Bosne in Hercegovine, je te dni v središču pozornosti evropskih strokovnjakov za varnost, ki jih skrbi, na koliko različnih načinov lahko Milorad Dodik, obsojeni nekdanji predsednik entitete in zvesti zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, destabilizira regijo Zahodnega Balkana. Medtem ko opazovalci komaj sledijo vrsti neustavnih in nezakonitih potez razrešenega Dodika, niti ne opazijo skrbi običajnih podanikov oblasti v entiteti.