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    Svet

    Ustavno sodišče na Poljskem zadržalo priznanje porok istospolnih parov

    Sodišče EU je sklenilo, da morajo članice priznati zakonske zveze, sklenjene v drugih članicah, vendar uredba domnevno ni v skladu s poljsko ustavo.
    Poljski parlament je marca 2024 sprejel resolucijo, s katero je razglasil, da organom poljske javne uprave zaradi »pravnih pomanjkljivosti« ni treba upoštevati odločitev ustavnega sodišča, ki so jih decembra istega leta tudi nehali objavljati v uradnem listu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
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    Mirt Bezlaj
    28. 7. 2026 | 18:08
    3:22
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    Ustavno sodišče na Poljskem je danes zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je Sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih parov, sklenjene v drugih državah članicah.

    Poljsko ustavno sodišče je danes odločilo, da je uredba, ki jo je maja izdala vlada, v neskladju z ustavo. Ta na Poljskem zakonsko zvezo opredeljuje kot zvezo med moškim in žensko, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

    Sodišče EU je sicer novembra lani razsodilo, da je država članica Evropske unije dolžna priznati zakonsko zvezo dveh istospolnih državljanov EU, ki je bila zakonito sklenjena v drugi državi članici. Pojasnilo je, da so pravila o sklepanju zakonskih zvez sicer v pristojnosti članic, a da morajo slednje pri izvrševanju te pristojnosti spoštovati pravo EU.

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    EU udarila po Poljski zaradi nepriznavanja istospolne poroke

    Sodišče EU je o tem vprašanju odločalo po tem, ko se je nanj obrnilo poljsko vrhovno upravno sodišče, ki je odločalo o pritožbi dveh poljskih istospolnih državljanov. Poljaka, pri čemer je imel eden tudi nemško državljanstvo, sta leta 2018 v Nemčiji sklenila zakonsko zvezo. Ker sta se želela preseliti na Poljsko in tam bivati kot poročen par, sta zaprosila za vpis listine o sklenitvi zakonske zveze v matični register.

    Pristojni organi na Poljskem so njuno prošnjo zavrnili z obrazložitvijo, da poljsko pravo ne dovoljuje sklepanja zakonskih zvez med osebama istega spola. Sodišče EU pa je ugotovilo, da je bila zavrnitev v nasprotju s pravom Evropske unije.

    Vrhovno upravno sodišče na Poljskem je nato marca letos preneslo odločitev Sodišča EU v nacionalno zakonodajo, vlada pa je maja izdala uredbo, ki bi jo morali upoštevati vsi matični uradi. Veljati naj bi začela konec avgusta.

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    Svobodno ozemlje

    Ustavno sodišče v Varšavi je sedaj zadržalo uredbo po pritožbi, ki so jo vložili predstavniki konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS).

    Trenutna poljska vlada pod vodstvom desnosredinske Državljanske koalicije (KO) premierja Donalda Tuska sicer ne priznava ustavnega sodišča kot neodvisnega organa, saj trdi, da je bilo politizirano v času vladavine PiS, čemur so pritrdile tudi institucije EU, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

    Večina sodnikov ustavnega sodišča je bila imenovana v času vladavine PiS med letoma 2015 in 2023.

    Poljski parlament je marca 2024 sprejel resolucijo, s katero je razglasil, da organom poljske javne uprave zaradi »pravnih pomanjkljivosti« ni treba upoštevati odločitev ustavnega sodišča, ki so jih decembra istega leta tudi nehali objavljati v uradnem listu.

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