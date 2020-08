Ustavno sodišče o odloku o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi

6.51 Začenjajo se pogajanja z Evropskim parlamentom o proračunu

6.45 Vlada bo odločila o usodi ukrepa čakanja na delo

FOTO: Dejan Javornik

6.42 Vlada o usmeritvah za varen začetek šolskega leta

6.36 Ustavno sodišče danes znova o odloku o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi

Pet tednov po dogovoru voditeljev članic EU se danes v Bruslju začenjajo pogajanja z Evropskim parlamentom o 1800 milijard evrov težkem skupnem proračunu in skladu za obnovo po pandemiji koronavirusa . Evropski poslanci so že zahtevali izboljšave ali pa bodo glasovali proti. Če naj bi proračun veljal, pa mora Evropski parlament s tem soglašati.Voditelji držav članic so sredi julija na petdnevnem izrednem vrhu dosegli dogovor o prihodnji finančni perspektivi za leta med 2021 in 2027, težki 1074 milijard evrov. Dogovorili pa so se tudi za 750 milijard evrov vreden sklad za obnovo evropskega gospodarstva, ki je zaradi pandemije covida-19 utrpelo velike izgube. Mnogi ta sklad že imenujejo evropski Marshallov načrt za spoprijem z zgodovinsko recesijo, v katero tone Evropa v primežu pandemije.Slovenija iz celotnega svežnja lahko računa na 10,5 milijarde evrov. Po oceni premierjaje na pogajanjih na vrhu uresničila vse bistvene pogajalske cilje in ostaja neto prejemnica evropskih sredstev tudi v obdobju 2021-2027. STAVlada bo na današnji seji med drugim odločila, ali s sklepom podaljšati ukrep subvencioniranja čakanja na delo še do konca septembra ali ne. Minister za delose nagiba k preusmeritvi gospodarstva na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnika, a ne za vsako ceno. Cigler Kralj je ta teden pojasnil, da je avgusta na čakanju na delo še okoli 25.000 zaposlenih, kar je približno toliko kot julija.Po podatkih, ki jih je STA posredoval Zavod RS za zaposlovanje, so delodajalci za ukrep subvencioniranja čakanja na delo do vključno torka posredovali 71.842 vlog za 390.903 zaposlene. Po zadnjem, četrtem protikoronskem zakonu , ki je shemo čakanja omogočil za julij in avgust, so doslej oddali 14.903 vloge za 50.919 zaposlenih. Za ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki ga je vpeljal tretji protikoronski zakon, so na zavodu medtem prejeli 7825 vlog za 40.935 zaposlenih.Po napovedih bi se vlada danes utegnila seznaniti tudi z izhodišči za pripravo načrta za okrevanje in odpornost, ki bo z nanizanimi projekti in ukrepi podlaga za koriščenje sredstev iz evropskega svežnja za okrevanje po koronski krizi, ko bo ta enkrat na ravni EU dokončno sprejet.Vlada se bo danes seznanila z usmeritvami oz. ukrepi ministrstva za izobraževanje, s katerimi želijo zagotoviti varen začetek šolskega leta. Trenutno je predvideno, da se bodo ob upoštevanju navodil NIJZ v šolske klopi vrnili vsi učenci in dijaki. Usmeritve ministrstva bo na vladni novinarski konferenci predstavila ministricaPreberite še:Ustavno sodišče bo danes znova obravnavalo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja na javnih mestih in gibanja zunaj občin, ki sicer ne velja več. Odlok je 29. marca sprejela kot enega od ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, pri tem pa je bila deležna očitkov, da je omejitev gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča neustavna.Ustavno sodišče je sredi aprila zadržalo izvajanje 7. člena odloka, ki je določal čas trajanja omejitev in prepovedi gibanja, vendar brez časovne omejitve. Ustavni sodniki so takrat vladi naložili, da mora do končne odločitve redno presojati upravičenost ukrepov iz odloka, ob upoštevanju strokovnih razlogov ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost.Na ustavnem sodišču so takrat ocenili, da je z delnim zadržanjem odloka, ki ne posega v vsebino odrejenih ukrepov, mogoče morebitne škodljive posledice za uresničevanje ustavnih pravic do gibanja in združevanja vsaj delno omejiti, po drugi strani pa se ogroženost prebivalstva zaradi bolezni na ta način ne poveča.Kdo je pobudnik presoje, ni znano, saj so na njegovo pobudo identiteto na ustavnem sodišču prikrili. STA