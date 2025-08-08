Ustavno sodišče poslancem naložilo javno glasovanje za predsednika skupščine

Kosovsko ustavno sodišče je danes sporočilo, da morajo poslanci izvoliti novega predsednika parlamenta z javnim glasovanjem in najkasneje v 30 dneh. Odločitev je sprejelo po tem, ko je konec julija propadel že 54. poskus konstituiranja skupščine, poročajo kosovski mediji.

Kosovsko ustavno sodišče je predsedujočemu ustanovni seji Avniju Dehariju naložilo, da pozove predstavnika največje poslanske skupine, naj predlaga kandidata za predsednika skupščine, poroča Kossev.info.

Kot je danes še sporočilo sodišče, morajo poslanci o kandidatu glasovati javno. O istem kandidatu lahko glasujejo največ trikrat, izvoliti pa ga morajo najkasneje v 30 dneh.

Dehari je maja začel vztrajati pri predlogu o spremembi načina glasovanja za predsednika parlamenta iz javnega v tajno. To je storil po več neuspelih poskusih ustanovitve skupščine oz. po tem, ko je opozicija večkrat zavrnila potrditev kandidatke levosredinske vladajoče stranke Samoopredelitev Albulene Haxhiu.

Poslanci so v tednih, ki so sledili, večkrat glasovali bodisi o predlogu o ustanovitvi komisije za tajno glasovanje bodisi o kandidatki.

Zadnji, 54. poskus ustanovitve skupščine je propadel 26. julija, ko se je iztekel rok, ki ga je konec junija postavilo ustavno sodišče. Poslanci bi morali glede na takratno odločitev ustavnega sodišča oblikovati novi sklic parlamenta najkasneje v 30 dneh. Po izteku tega roka v skladu z odločitvijo sodišča nato do danes niso mogli sprejemati nobenih odločitev v zvezi z ustanovitvijo skupščine.

Politično življenje na Kosovu je blokirano, odkar je na februarskih volitvah zmagala Kurtijeva stranka, ki pa ni dobila večine v parlamentu. Dokler se z izvolitvijo vodstva ne bo konstituiral novi sklic parlamenta, Kosovo ne more dobiti nove vlade, saj mora to potrditi parlament.