Ustavno sojenje Trumpu se lahko začne

Iskanje dokazov

New York – Predstavniški dom ameriškega kongresa je vendarle določil tožilce za senatno sojenje predsedniku. Vodja republikanske večine v senatuje predvidel začetek sojenja v začetku prihodnjega tedna, toda zaradi ogorčenega obtoževanja med strankama še ni jasno, ali bodo visoki predstavniki predsednikove stranke dopustili nove priče ali se bodo zavzeli za hitro oprostitev.Demokratska predsednica predstavniškega domaje več tednov zadrževala predajo obtožnice senatu, saj je hotela pridobiti zagotovila o poštenem sojenju, kot ga vidi njena stranka. Republikanski kongresniki so, nasprotno, preiskavo razrešitve označili za pristransko ter obsodili zadrževanje obtožnice, potem ko je preiskava v obveščevalnem odboru predstavniškega doma potekala tako hitro, da sodišča niso imela časa za odločitev o pričanju predsednikovih sodelavcev.Demokrati so kljub temu zahtevali nastop osebnosti, kot je predsednikov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost, ki je prelomil s Trumpom zaradi Afganistana, a naj bi tudi Trumpovega osebnega odvetnikav Ukrajini označil za ročno granato. Prizadevanja za razrešitev so spodbudile informacije uradno neimenovanega žvižgača o poletnem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, v katerem je Trump prosil za preiskavo delovanja nekdanjega demokratskega podpredsednika in sedanjega predsedniškega kandidatav tej državi.Republikanci so neuradno razkrili identiteto žvižgača, ki naj bi kot analitik Cie sodeloval z Bidnom, vsaj nekateri med njimi pa se zavzemajo za pričanje Bidnovega sina Hunterja, ki je v času očetovega velikega vpliva v tej državi dobival plačo v upravnem odboru tamkajšnjega proizvajalca zemeljskega plina z dvomljivim lastnikom. Republikanski senatni prvak McConnell je razburil z izjavo, da se bodo o procesu dogovarjalis Trumpom, kar je razjezilo tudi nekatere republikanske senatorje, ki so zahtevali resen proces.S tem se je strinjalo tudi ustavno sodišče, a so se republikanci pritožili, da v obtožnici o odstavitvi predsednika ni resne obtožbe, kot bi bil razvpiti »quid pro quo« ali podkupovanje, s čimer so demokrati upravičili preiskavo v predstavniškem domu. Obe strani prizadevno iščeta morebitne nove dokaze. Demokrati računajo na pričanje Giulianijevih pomočnikovin, republikanci pa na posebnega preiskovalca, ki preučuje njihove preiskave republikanskega predsedniškega kandidata leta 2016.Medtem ko je Trump označil predajo obtožnice senatu za demokratsko prevaro, se je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi sklicevala na ustavo ter med sedem tožilcev vključila Trumpova zaprisežena kongresna nasprotnika,, ki je vodil preiskavo, in, ki je sestavil obtožnico. Med njimi je tudi kalifornijska demokratka Zoe Lofgren, ki je sodelovala pri preiskavah za odstavitev nekdanjih predsednikovin. Prvi je odstopil še pred obtožbo, drugi pa je prestal sojenje in se poslovil od Bele hiše kot najbolj priljubljeni državljan po drugi svetovni vojni.