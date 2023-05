Ustoličenju monarha so sledile ulične zabave

V nadaljevanju preberite:

Z jutrišnjim dela prostim dnem se bo v Združenem kraljestvu sklenil praznični konec tedna, v katerem so okronali kralja Karla III. in kraljico Camillo. Britanci in obiskovalci iz vsega sveta so se zaradi kraljeve družine na londonske ulice v nepreglednih množicah zgrnili že tretjič v enem letu. V začetku lanskega junija so praznovali 70. jubilej vladanja kraljice Elizabete II., v drugi polovici lanskega septembra pa se ji poklonili ob njeni smrti.