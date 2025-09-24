Ustrahovanje aktivistov se nadaljuje, v Grčiji tarča napadov

Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF), katere ladje s humanitarno pomočjo in aktivisti plujejo proti Gazi, da bi prebile blokado Izraela, je danes sporočila, da je bilo v noči s torka na sredo več njenih ladij tarča napadov v morju v okolici grškega otoka Kreta. Po poročanju Al Džazire, ki ima na eni od njih svojega novinarja, je odjeknilo več eksplozij, šlo naj bi za šok granate, na ladje so bile menda odvržene kemikalije, flotiljo so preletavali brezpilotniki.

Novi napad na odpravo – že dvakrat je bila domnevno tarča napadov z droni v začetku meseca, pred izplutjem iz tunizijskega pristanišča – se je zgodil okrog druge ure po lokalnem času. »Več dronov, neznani predmeti, motene komunikacije in eksplozije, ki so jih slišali z več ladij,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Na videoposnetku z ladje Spectra, ki je del odprave, je videti eksplozijo. O škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo.

Po besedah nemške aktivistke za človekove pravice Yasemin Acar, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, je bilo napadenih pet ladij, aktivisti pa so našteli »15 do 16 dronov«. »Nimamo orožja. Nikogar ne ogrožamo,« je poudarila v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju instagram. Poudarila je še, da flotilja prevaža izključno humanitarno pomoč.

Izrael je junija in julija preprečil dva poskusa, da bi tovrstne odprave dosegle Gazo. V ponedeljek je ponovil, da humanitarni odpravi ne bo dovolil pristati pred obalo Gaze, in predlagal, naj flotilja pristane v izraelskem Aškelonu severno od palestinske enklave ter mu preda svoj tovor.

51 ladij z več tonami pomoči za Gazo in več sto propalestinskimi aktivisti, med katerimi je tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in več poslancev evropskega parlamenta, med njimi Rima Hassan, je na pot proti Gazi iz več pristanišč odplulo v začetku meseca. Evropska poslanka iz vrst Mélenchonove Nepokorne Francije je na družbenih omrežjih predsednika Emmanuela Macrona spomnila, da je na odpravi več deset francoskih državljanov, in ga pozvala k ukrepanju.

Gibanje flotilje pozorno spremlja tudi posebna poročevalka Združenih narodov za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese. »Roke stran od flotilje,« je danes na X zapisala Italijanka ter, kot že pred kratkim skupaj z drugimi posebnimi poročevalci OZN, pozvala k zaščiti flotilje.

Na tokratne napade se je odzval tudi ekonomist in nekdanji finančni minister Grčije Janis Varufakis ter ga označil za zločinskega. »Zdaj je čas, da svoje vlade pozovemo k ukrepanju,« je dejal.