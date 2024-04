Ustrahovanje z veliko vojno krade pozornost trpljenju v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Na Bližnjem vzhodu in v svetovni diplomaciji zaradi pričakovanega iranskega napada na Izrael – to bi bil povračilni ukrep za izraelski napad na iranski konzulat v Damasku, v katerem je bil 1. aprila ubit drug človek iranske revolucionarne garde in pet visoki častnikov – gorijo vsi alarmi. Tako mediji kot varnostno-obveščevalne službe tako rekoč tekmujejo v apokaliptičnosti svojih napovedi in akutnosti napada. Toda: kaj bi Iran dejansko pridobil z napadom? Zakaj bi iranski režim krenil v nekaj tako (samo)uničujočega?