Kdo je moški, ki so ga ustrelili na Trumpovem posestvu?

Moški, ki so ga včeraj ubili vladni agenti, po tem, ko je oborožen vstopil na posest ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Floridi, je bil identificiran kot Austin Tucker Martin. Star je bil le 21 let, poročajo ameriški mediji.

Živel je v Severni Karolini in izviral iz družine zvestih podpornikov Trumpa. V zadnjem času pa naj bi se zelo močno zanimal za t. i. Epsteinove dokumente, poroča Guardian. Mladenič, ki je pred nedavnim maturiral, se je v soboto popoldne usedel v avto in odpeljal na Florido. Spotoma je kupil šibrovko. Pod streli je padel v zgodnjih jutranjih urah v nedeljo, ko je vstopil na posestvo, kjer Trumpa sicer ni bilo.

Lansko leto je ustanovil podjetje Fresh Sky Illustrations, v sklopu katerega je izdeloval in prodajal ilustracije igrišč za golf, poroča New York Times.

Ameriški medijski portal TMZ poroča, da je prejel sporočilo, ki naj bi ga Austin Tucker Martin poslal svojemu sodelavcu.: »Ne vem, ali si bral o Epsteinovih dosjejih, ampak zlo je resnično in nezgrešljivo... Povej drugim, kaj zveš o Epsteinovih dosjejih in kaj vlada počne glede tega. Ozaveščaj ljudi,« naj bi napisal mladenič.

Njegov bratranec je mediju Associated Press povedal, da so vsi v družini podporniki Trumpa. Družino je sicer kmalu po njegovem odhodu zaskrbelo, na družbenih omrežjih so objavili, da je pogrešan, izginotje so prijavili tudi na policijo.