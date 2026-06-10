Utrujeni od vojne? Ne boste se kmalu spočili

Čeprav se v Ukrajini na glas pogovarjajo o povojni obnovi, konca vojne še ne moremo pričakovati. Mednarodno mislišče Globsec je združilo 71 varnostnih strokovnjakov, ki so preučili sedem scenarijev razvoja vojne in največ možnosti pripisali nadaljevanju konflikta.

Vojna preide v fazo dolgotrajnega sistemskega izčrpavanja, v kateri nobena stran ne doseže hitrega strateškega izida, obe pa sta vse globlje vpleteni v vojaško, gospodarsko, socialno in politično mobilizacijo. To je opis enega od sedmih vojnih scenarijev, ki mu skupina 71 ukrajinskih varnostnih strokovnjakov pripisuje največjo verjetnost v tem in prihodnjem letu. Skupina ekspertov za varnostne in vojaške zadeve je za mednarodno mislišče Globsec pripravila 68 strani dolgo poročilo, v katerem 38 odstotkov verjetnosti pripisuje scenariju nadaljevanja vojne izčrpavanja z vse očitnejšimi notranjimi napetostmi in zunanjimi kompenzacijami.