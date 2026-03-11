Španci odločno nad sovražni govor na družbenih omrežjih

Španski premier Pedro Sanchez je danes napovedal vzpostavitev orodja za sledenje sovražnemu govoru na družbenih omrežjih. Kršitelji bodo po novem odgovorni za širjenje sovražnega govora, kar ukrep, usmerjen predvsem proti tehnološkim velikanom, poroča AFP.

Orodje »bo omogočilo sistematično merjenje prisotnosti, razvoja in dosega sovražnega govora na digitalnih platformah« po »priznanih akademskih merilih«, je naznanil Sanchez. Orodje, poimenovano Hodio, bo vsakih šest mesecev ustvarilo poročilo s tabelo, v kateri bo razvrščena vsaka platforma, je sporočil Španski observatorij za rasizem in ksenofobijo, ki bo odgovoren za njegovo izvajanje.

»Rezultate bomo javno objavili, da bodo vsi vedeli, kdo širi sovraštvo, kdo se obrne stran in kdo iz sovraštva ustvarja posel,« je dejal Sanchez. Navedel je, da se je število kaznivih dejanj iz sovraštva v Španiji v zadnjem desetletju povečalo za 41 odstotkov, za kar krivi družbena omrežja, ki omogočajo in spodbujajo širjenje sovraštva.

Sanchez je februarja napovedal načrt za prepoved družbenih medijev za mlajše od 16 let, njegova vlada pa je špansko državno tožilstvo pozvala tudi k preiskavi omrežji X, Meta in TikTok zaradi morebitnih kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo, ki jo ustvarja umetna inteligenca.