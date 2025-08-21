  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Uvedba sankcij bi bila tudi usluga Izraelu

    Evropa ima še ogromno manevrskega prostora za stopnjevanje pritiska na izraelske oblasti, le izkoristiti ga mora.
    Netanjahujeva vlada je po oceni analitikov še vedno lahko pomirjena zaradi močne podpore ameriške administracije in ohranjanja trdnih delovnih odnosov s ključnimi državami v regiji. FOTO: Abir Sultan/Reuters
    Netanjahujeva vlada je po oceni analitikov še vedno lahko pomirjena zaradi močne podpore ameriške administracije in ohranjanja trdnih delovnih odnosov s ključnimi državami v regiji. FOTO: Abir Sultan/Reuters
    Jure Kosec
    21. 8. 2025 | 19:00
    21. 8. 2025 | 19:00
    6:36
    Nekatere evropske in druge zahodne države so v zadnjih mesecih povečale pritisk na Izrael zaradi vojne v Gazi, a kritiki opozarjajo, da so pri tem uporabile le peščico ukrepov in orodij, s katerimi bi lahko vlado Benjamina Netanjahuja prisilile k spremembi smeri, odvrnile od spornih načrtov o zavzetju celotne palestinske enklave in dosegle popoln dvig humanitarne blokade.

    »Zame ni dvoma, da je mednarodni pritisk edini način za končanje vojne in morda pozneje tudi okupacije,« je v pogovoru za Delo razmišljal Gideon Levi, priznani novinar in kolumnist izraelskega liberalnega časnika Harec ter eden od najglasnejših kritikov zločinov svoje države nad Palestinci.

    »Ko govorim o mednarodnem pritisku, nimam v mislih obsodb ali priznanja Palestine, temveč resnične ukrepe,« je vztrajal pri prepričanju, da bi moral Zahod obravnavati Izrael tako, kot je obravnaval Južno Afriko v času izvajanja politike apartheida. »Južnoafriški režim je padel predvsem zato, ker poslovna skupnost ni mogla več prenašati pritiska. Verjamem, da se enako lahko zgodi tudi tukaj.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Napoved širitve ofenzive v Gazi naletela na ostre odzive

    Sporni načrt o zavzetju gosto naseljenih delov enklave še dodatno načel odnose med Netanjahujevo vlado in zahodnimi državami.
    Jure Kosec, Peter Žerjavič 8. 8. 2025 | 18:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

    Načrt o širitvi ofenzive močno kontroverzen tudi v vrhu izraelske vojske in med družinami talcev.
    7. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Vse več držav se spogleduje z možnostjo priznanja Palestine

    Ključni naboj konferenci o uveljavitvi rešitve z dvema državama je dala odločitev Francije in Združenega kraljestva.
    Jure Kosec 30. 7. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Lior Volinz: Izrael si iskalce pomoči namerno izbira za tarče

    Izrael uničuje palestinsko družbeno strukturo s koncentriranjem in ubijanjem moških, ki jih družine pošiljajo po pomoč, je poudaril raziskovalec Lior Volinz.
    Jure Kosec, Gašper Završnik 20. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Izrael in PalestinaGazaEvropska unijasankcijeBenjamin NetanjahuPalestinci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Uvedba sankcij bi bila tudi usluga Izraelu

    Evropa ima še ogromno manevrskega prostora za stopnjevanje pritiska na izraelske oblasti, le izkoristiti ga mora.
    Jure Kosec 21. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Aretirali Ukrajinca, ki naj bi sodeloval pri razstrelitvi plinovoda Severni tok

    Nemški preiskovalci sumijo, da so operacijo, ki je uničila plinovod, po katerem se je plin iz Rusije stekal v Nemčijo, izvedli ukrajinski specialci.
    21. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Egipt

    Morje pred Aleksandrijo vrnilo dragocenosti Starega Egipta

    Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja Starega Egipta in ptolomejskega obdobja.
    21. 8. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

    EU si je zagotovila, da tudi za avtomobile in farmacijo carine ne bodo višje od 15 odstotkov.
    Peter Žerjavič 21. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    RK Krim na novi poti

    Tamara Horaček: Včasih moraš pasti v življenju, da se lahko spet pobereš

    Francoska zvezdnica Tamara Horaček bo ena glavnih adutinj rokometašic Krima, ki se podaja v 31. sezono EHF lige prvakinj. Cilj uvrstitev v končnico.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Egipt

    Morje pred Aleksandrijo vrnilo dragocenosti Starega Egipta

    Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja Starega Egipta in ptolomejskega obdobja.
    21. 8. 2025 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

    EU si je zagotovila, da tudi za avtomobile in farmacijo carine ne bodo višje od 15 odstotkov.
    Peter Žerjavič 21. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    RK Krim na novi poti

    Tamara Horaček: Včasih moraš pasti v življenju, da se lahko spet pobereš

    Francoska zvezdnica Tamara Horaček bo ena glavnih adutinj rokometašic Krima, ki se podaja v 31. sezono EHF lige prvakinj. Cilj uvrstitev v končnico.
    Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
