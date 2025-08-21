Uvedba sankcij bi bila tudi usluga Izraelu

V nadaljevanju preberite:

Nekatere evropske in druge zahodne države so v zadnjih mesecih povečale pritisk na Izrael zaradi vojne v Gazi, a kritiki opozarjajo, da so pri tem uporabile le peščico ukrepov in orodij, s katerimi bi lahko vlado Benjamina Netanjahuja prisilile k spremembi smeri, odvrnile od spornih načrtov o zavzetju celotne palestinske enklave in dosegle popoln dvig humanitarne blokade.

»Zame ni dvoma, da je mednarodni pritisk edini način za končanje vojne in morda pozneje tudi okupacije,« je v pogovoru za Delo razmišljal Gideon Levi, priznani novinar in kolumnist izraelskega liberalnega časnika Harec ter eden od najglasnejših kritikov zločinov svoje države nad Palestinci.

»Ko govorim o mednarodnem pritisku, nimam v mislih obsodb ali priznanja Palestine, temveč resnične ukrepe,« je vztrajal pri prepričanju, da bi moral Zahod obravnavati Izrael tako, kot je obravnaval Južno Afriko v času izvajanja politike apartheida. »Južnoafriški režim je padel predvsem zato, ker poslovna skupnost ni mogla več prenašati pritiska. Verjamem, da se enako lahko zgodi tudi tukaj.«