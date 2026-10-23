Uveljavitev sprememb je negotova: splav še vedno prepovedan

Spodnji dom poljskega parlamenta je podprl dve spremembi zakonodaje o splavu, da bi ublažili kaznovanje zdravstvenih delavcev in spet dovolili prekinitev nosečnosti v primeru hudih nepravilnosti pri razvoju ploda. Aktivisti zahtevajo celovito reformo, predsednik Karol Nawrocki pa spremembi z vetom lahko zavrne.

Poljska bi tudi po uveljavitvi predlaganih sprememb ostala ena od dveh članic Evropske unije (poleg Malte), v katerih splav na zahtevo ženske v zgodnji nosečnosti ni dovoljen. Spremembi pomenita delni korak k uresničitvi obljube koalicije premiera Donalda Tuska o zagotavljanju reproduktivnih pravic. Njegova stranka se je pred volitvami zavzemala, da bi bil splav dovoljen do 12. tedna nosečnosti, vendar predlagana zakonodaja tega ne predvideva.

Prvi predlog bi zdravnike, medicinske sestre in babice izvzel iz kazenske odgovornosti, kadar je splav posledica medicinsko nujnega posega za zaščito zdravja ali življenja nosečnice. Po veljavni zakonodaji lahko oseba, ki opravi splav s soglasjem nosečnice, ji pri tem pomaga oziroma jo k temu spodbuja, dobi do tri leta zapora.

Predsednik Karol Nawrocki nasprotuje omilitvi omejitev, zato je uveljavitev sprememb negotova. FOTO: Mateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza/Reuters

Drugi predlog pa bi ponovno dovolil splav v primeru hudih in nepopravljivih nepravilnosti pri razvoju ploda ali neozdravljive bolezni, ki ogroža njegovo življenje. S tem bi odpravili posledice odločitve poljskega ustavnega sodišča iz leta 2020, ki je takšno možnost razglasilo za neustavno.

Za uveljavitev sprememb bo nujna potrditev senata in podpis predsednika Karola Nawrockega, ki je že napovedal, da ne bo podprl zakonodaje za ublažitev omejitev splava. Povezan je tudi z opozicijsko stranko Zakon in pravičnost, ki je omejitve zaostrila pred petimi leti. Za preglasovanje morebitnega predsedniškega veta bi bila potrebna tripetinska večina v parlamentu, ki pa je vladajoča koalicija nima.

Poljsko zakonodajo so kritizirale tudi mednarodne organizacije za človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je v več primerih razsodilo proti Poljski zaradi ovir pri dostopu do splava. Odbor Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk pa je leta 2024 po triletni preiskavi ugotovil, da je poljska zakonodaja povzročila hude in sistematične kršitve pravic žensk, ter pozval k celoviti reformi.

Na Poljskem je splav dovoljen, kadar nosečnost ogroža zdravje ali življenje ženske oziroma je posledica kaznivega dejanja, kot sta posilstvo ali incest. Predlagani spremembi bi nekatere omejitve ublažili, vendar ne bi bistveno spremenili dostopa do splava na zahtevo.