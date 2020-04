Uvoz v Evropo je otežen in čedalje dražji

Kupci so, prevoz, če že je, pa drag

Ustavljeni tudi sezonski delavci

Pridelovalci sadja in zelenjave v Evropi Vir: Eurostat

Zaloge sveže zelenjave in sadja v Evropi hitro kopnijo, svarila dobaviteljev povzema Svetovni gospodarski forum. Veliko povpraševanje v kombinaciji s težavami v transportu ter dobavnih verigah in pomanjkanje delavcev – migrantov ogroža proizvodnjo in distribucijo.Vlade iščejo poti, ki bi omogočale hitrejše premikanje tovora med državami EU (tovornjaki na mejah stojijo tudi 18 ur) – odprle naj bi se tako imenovane zelene poti, ko tovornjaki s tem tovorom na mejah ne bi stali več kot 15 minut – in rahljajo pravila potovanj za delavce migrante.V Keniji, ki je glavna dobaviteljica stročnic Evropi, je polovica zaposlenih v sektorju na čakanju, ker so se dostavne poti z Evropo pretrgale, čeprav povpraševanje je. V še eni ključni dobaviteljici, Južnoafriški republiki, pa so napovedali tritedensko izolacijo države, letalskih povezav s staro celino je zato čedalje manj, tisti, ki letijo, pa so v zadnjih nekaj tednih potrojili cene, ki dosegajo že tri dolarje za kilogram tovora. Tovor, ki prihaja po morju, je lahko otežen zaradi pomanjkanja kontejnerjev, kar je posledica ustavitve Kitajske.V Evropi pa so težave zaradi pomanjkanja sezonskih delavcev. Samo v provinco Huelva v Andaluziji, ki je najbolj kmetijska regija v državi, bi jih po sporazumu med državama moralo priti 16.000 Maročanov, ki bi obirali jagode, pred zaprtjem meje jih je prišlo manj kot polovica.»V najslabšem primeru bi se lahko zgodilo, da po prvem obiranju jagod ne bomo mogli posaditi sadik za drugo obiranje,« skrbi enega od švicarskih pridelovalcev, ki je ima običajno v tem času na posestvu približno 30 delavcev iz vzhodne Evrope, a jih je do zdaj uspelo priti le 12, maja pa jih bo potreboval 70.Nemške oblasti se z Lufthanso dogovarjajo o možnostih prevoza sezonskih delavcev iz drugih držav, če dokažejo, da so zdravi, razmišljajo o podaljšanju delovnih dovoljenj tistim, ki so že v državi. Nemčija vsako leto potrebuje 286.000 sezonskih delavcev. Francija jih potrebuje 200.000 in na to delo že napotuje tiste, ki so delo izgubili v času koronavirusa.Trgovci v Evropi dogajanje budno spremljajo in zagotavljajo, da za zdaj ni težav, pozivajo pa kupce, da si doma ne delajo zalog sadja in zelenjave, da nabavijo samo toliko, kot potrebujejo.