Uzbekistanci na prve parlamentarne volitve po smrti Karimova

»Nov Uzbekistan – Nove volitve«?

Uzbekistanki presdesnik Šavkat Mirzijojev želi modernizirati državo. FOTO: Mukhtar Kholdorbekov/Reuters

V Uzbekistanu danes potekajo parlamentarne volitve. Volilni upravičenci poslance volijo prvič po smrti dolgoletnega predsednika. Karimov je vodenje države prevzel leta 1989, jo popeljal do neodvisnosti ter jo vodil vse do smrti leta 2016.Ker je Karimov veljal za avtoritarnega voditelja – Uzbekistan pa, posledično, za zaprto državo z omejeno politično in medijsko svobodo –, se je država mednarodni skupnosti začela odpirati po njegovi smrti. Uzbekistan, pomembno območje na Svilni poti, ki s svojo bogato kulturno dediščino osupne obiskovalca, trenutno vodi. Ne le, da se je država odprla možnostim sodelovanja s svetom, v času Mirzijojevega predsedovanja je po poročanju tujih medijev pestrejša tudi politična slika.Tradicionalni mediji sicer še vedno ostajajo nekritični do programov političnih strank, bolj neodvisne komentarje politične situacije pa zato ponujajo blogerji, so v svojem vmesnem poročilu opozorili opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).Sodelovanje različnih političnih strank na volitvah, ki potekajo pod sloganom »Nov Uzbekistan – Nove volitve«, ostaja omejeno. Kot so zapisali opazovalci OVSE, so morale stranke, ki so nominirale poslanske kandidate, zbrati 40.000 podpisov podpore. Za 150 poslanskih mest se bodo tako pomerili kandidati petih političnih strank, to pa po poročanju Al Džazire pri mnogih volivcih vzbuja apatičnost in skepso do morebitnih sprememb.