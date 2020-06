V 24 urah šest milijonov prenosov aplikacije

Mešani odzivi

20 milijonov evrov je stal razvoj aplikacije

Frankfurt – V Nemčiji je zaživela aplikacija za sledenje koronavirusu. V prvih 24 urah si jo je po podatkih zveznega ministrstva za zdravje na mobilnik naložilo okoli 6 milijonov ljudi. Odziv je po besedah razvijalcev aplikacije boljši, kot so pričakovali. Se pa pojavljajo vprašanja in strahovi pred zlorabo ­osebnih podatkov.Poenostavljeno povedano, aplikacija deluje tako, da v vsakem mobilniku spremlja stike z drugimi uporabniki aplikacije, ki so trajali več kot 15 minut v radiju dveh metrov. Izmenjava in zapisovanje podatkov potekata prek bluetootha in sta anonimizirana ter po pojasnilih razvijalcev ne sprem­ljata lokacije uporabnika. Če je uporabnik aplikacije pozitiven na virus sars-cov-2, mora v aplikacijo odčitati kodo, ki jo je dobil od zdravnika. To preprečuje zlorabe, denimo lažno javljanje okužb. Tako uporaba kot vnos podatkov v aplikacijo sta prostovoljna. Aplikacija žanje tako pohvale kot kritike. Že prvi dan, ko je bila na voljo, so številni politiki iz vrst vladajoče koalicije pa tudi iz liberalne FDP pokazali javnosti, da so si aplikacijo naložili, in k temu pozvali vse prebivalce Nemčije. Toda Zeleni in Levica so skeptični do aplikacije. Oboji so opozorili, da aplikacija nima podlage v zakonodaji in ne omogoča parlamentarnega nadzora, na kar so opozorili tudi v zakonodajnopravni službi zveznega parlamenta. Skrbi jih morebitna zloraba osebnih podatkov. Dodajmo, da je mogoče aplikacijo naložiti le na ozemlju Nemčije. Če ste zunaj Nemčije, te ne morete naložiti, četudi imate nemško mobilno številko.Da bi zmanjšali možnost zlorab, so se v nemški vladi odločili, da bodo podatke hranili le lokalno na mobilnikih, centralno pri inštitutu Roberta Kocha pa ne. Prav tako so se zaradi zmanjšanja možnosti zlorabe osebnih podatkov, kot sta lokacija in gibanje uporabnika, odločili za uporabo tehnologije bluetooth in ne za sig­nal GPS. Vprašanje je, ali bo aplikacija učinkovita v boju proti novemu koronavirusu. Po nekaterih ocenah bi jo moralo uporab­ljati najmanj 40 milijonov Nemcev, hkrati ne bi smela prepogosto izdajati lažnih opozoril o stiku z okuženim.Glede na razprave v zadnjih dneh bi se lahko zapletlo tudi zaradi visoke cene aplikacije, na kar so opozorili v FDP, kjer so napovedali pregled stroškov. Aplikacijo sta razvila Deutsche Telekom in SAP. Stala je 20 milijonov evrov, še od 2,5 do 3,5 milijona evrov naj bi znašali mesečni operativni stroški in stroški klicnega centra.