V 45. letu je za pljučnim rakom umrl Dustin Diamond

Saved By the Bell: Wedding in Las Vegas. FOTO: Press Release

V 45. letu je umrl ameriški igralec, režiser, stand-up komik in glasbenik, najbolj znan po likuv situacijski komediji Mulci (Saved by the bell), poroča ameriški novičarski portal TMZ. Igralec, rojen v Kaliforniji, je imel četrti stadij pljučnega raka, njegovo stanje pa se je od prejšnjega tedna močno poslabšalo, zato so ga odstranili iz dihalnih aparatov, da bi ga prepeljali v bolnišnico.Umrl je danes zjutraj, raka pa so mu diagnosticirali pred komaj tremi tedni, a se je ta hitro razširil, navaja Skynews.Dustin Diamond se je poleg njegove najbolj slavne vloge v komediji Mulci, prva epizoda je bila predvajana leta 1989, pojavil kot ženin v glasbenem videu zasedbe 98 Degreees – v njihovem hitu iz leta 1999: I Do (Cheris you). Igral je tudi v dveh epizodah serije The Wonder Years. Leta 2006 je Diamond dvignil prah z režijo lastnega seks posnetka, a je kasnejepriznal, da na posnetku ni bil on, ampak njegov dvojnik. Nastopal je tudi v številnih resničnostnih šovih, med drugim v Celebrity Boxing 2 in Celebrity Fit Club.