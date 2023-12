V 75. letu je umrl britanski igralec Tom Wilkinson

Britanski igralec Tom Wilkinson, ki je med drugim znan po vlogah v filmih Do nazga (1997), Zaljubljeni Shakespeare ter Eksotični hotel Marigold, je po poročanju britanskega BBC danes umrl. Star je bil 75 let. Za stransko vlogo v filmu Do Nazga je prejel bafto, za to britansko filmsko nagrado pa je bil nominiran skupno šestkrat.

Dvakrat je bil nominiran za ameriško filmsko nagrado oskar, in sicer za stransko vlogo v filmu Michael Clayton leta 2007 in glavno vlogo v filmu V pasti leta 2001. Leta 2009 pa je prejel ameriški nagradi emmy in zlati globus za vlogo Benjamina Franklina v televizijski seriji John Adams.

Kot je sporočil njegov agent v imenu družine, je umrl danes na svojem domu, ob njem pa so bili soproga in družina. Zapisal je še, da je umrl nenadno in da prosijo za spoštovanje njihove zasebnosti.

Nazadnje je s soigralcema iz uspešnice Do nazga o brezposelnih delavcih v Angliji, ki skušajo zaslužiti denar kot slači fantje, Robertom Carlylom in Markom Addyjem igral v istoimenski seriji za Disney+.

Bil je karakteren igralec, ki je igral v več kot 130 filmih in televizijskih serijah, in sicer tako v zgodovinskih romantičnih dramah kot je Razsodnost in rahločutnost leta 1995 ali akcijskih komedijah Ful gas z Jackiem Chanom leta 1998 in Rokenroler režiserja Guya Ritchia leta 2008. Znan je tudi po vlogi v filmu Wesa Andersona Grand Budapest Hotel.