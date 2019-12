V 80. letu starosti je umrl ameriški igralec Rene Auberjonois

V 80. letu starosti je v soboto umrl ameriški igralec, znan predvsem po vlogi v kultni televizijski seriji Zvezdne steze. Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA za portal Entertainment Weekly sporočil igralčev sin, je bil za igralca usoden pljučni rak.Igralska kolega iz serije Zvezdne stezeinsta že izrazila svojo žalost. Takei je na twitterju zapisal: »To je strahotna izguba.« Dodal je: »Bil je najbolj čudovit, ljubeč in inteligenten moški, kar sem jih poznal.« Shatner pa je zapisal, da bo v spominu ohranil svoje »čudovito prijateljstvo« z Auberjonoisom.V televizijski seriji Zvezdne steze: Deep Space Nine je Auberjonois med letoma 1993 in 1999 nastopal v vlogi glavnega varnostnika Oda. V televizijski seriji Zvezde na sodišču je več let od leta 2004 nastopal v vlogi odvetnika. Zaigral je tudi v več celovečernih filmih, med drugim v filmu MASH.