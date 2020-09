FOTO:V 83. letu umrla igralka iz serije Igra prestolov Diana Rigg

Diana Rigg v družbi soigralcev priljubljene serije Maščevalci. FOTO: Andrew Wong X

V starosti 82 let je umrla britanska gledališka in filmska igralka, znana po vlogahv televizijski seriji Maščevalci inv seriji Igra prestolov. Znana je tudi po vlogi Tracy, edine ženske, ki je postala gospa Bond v filmu V službi njenega veličanstva iz leta 1969 režiserja, poročajo tuji mediji.»Umrla je mirno danes zgodaj zjutraj. Bila je doma z družino, ki je v tem težkem času prosila za zasebnost,« je povedala njena agentka. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je umrla zaradi zapletov z rakom.Vlogo agentkev televizijski seriji Maščevalci je igrala v 60. letih, bila je tudiv filmu Sen kresne noči, ki ga je po Shakespearovi igri režiral. Po filmu o agentu 007 je nato med drugim nastopila v detektivki Zlo pod soncem režiserjaiz leta 1982 ter odigrala vojvodinjov zgodovinski TV dramiZa naslovno vlogov istoimenski Evripidovi gledališki igri, s katero je nastopala tako v Londonu kot v New Yorku, je leta 1994 dobila nagrado tony za najboljšo igralko.Po letu 2013, ko je bila stara že 75 let, je v televizijski fantazijski seriji Igra prestolov pridobila nove oboževalce kot spletkarka. Trikrat je bila nominirana za emmyja. Aktivna je bila tudi še kasneje, saj je bila po poročanju DPA na svoj 80. rojstni dan še vedno na odru.Rodila se je 20. julija 1938 v Yorkshiru. Na odru je debutirala leta 1957 in se dve leti kasneje pridružila Kraljevi Shakespearovi družbi (Royal Shakespeare Company). Na Broadwayju se je prvič predstavila leta 1971.